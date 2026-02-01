Volley A1/F: le zie scatenate conquistano il Monviso

Le zie scatenate di San Giovanni in Marignano vincono senza appello la sfida salvezza. Ora per la Wash4green Monviso Volley del presidente Enrico Galleano scatta la missione impossibile per difendere la A1.

Primo set

Dodson fuori e in rete. Daviskyba out. Ed è 0-3 per San Giovanni. Zhuang e un altro errore della schiacciatrice bielorussa Daviskyba, stavolta in ricezione, portano le ospiti al +5 (2-7).

La Monviso non riesce a reagire e finisce sotto 3-12. Malgrado il tentativo di dare battaglia, Nardo inchioda a terra il 17-25.

Secondo set

San Giovanni riparte 0-2. Nardo spara fuori ed è 2-2. Muro su D'Odorico ed è di nuovo -2 (2-4). Nel campo della Monviso regna la confusione ed è -5 (3-8).

Show delle ospiti che con Zhuang volano sul 4-13. Sempre la stella cinese porta il divario a +10 (6-16). Brancher sfrutta il muro per il 17-25.

Terzo set

Le monvisine partono 2-0. Ma venfono presto recuperate e le zie vanno sul +3 (6-9). Dodson riporta l'11-11. La parità dura poco. Le ospiti riprendono subito 2 punti di vantaggio. E il finale è tutto romagnolo con il colpo del ko di Kochurina (20-25).