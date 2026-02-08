Olimpiadi Milano Cortina, il valsusino Ian Matteoli sfiora l’oro olimpico nel Big Air

Un sogno olimpico quasi realizzato: Ian Matteoli, ventenne di Bardonecchia e ascolano d’adozione nella frazione torinese di Venapiccola, ha sfiorato la medaglia nella finale del Big Air a Livigno. La quinta piazza finale è arrivata dopo una prima manche complicata, riscattata da due performance da 80,25 e 82,25 punti. A separarlo dal podio solo sei punti: oro e argento ai giapponesi Kira Kimura e Ryoma Kimata, bronzo al cinese Yiming Su.

Il giovane snowboarder ha così confermato il suo talento e la storica continuità di successi: primo italiano di sempre in finale olimpica nella specialità, detentore di un podio in Coppa del Mondo e premiato nel 2023 al Galà dello Sport di San Benedetto del Tronto.

Ma Torino, e in particolare Bardonecchia, hanno fatto sentire ieri sera il loro calore: famiglie, amici e appassionati hanno seguito la gara live, tifando per il giovane talento cresciuto sulle nevi piemontesi.

Matteoli tornerà in gara lunedì 16 febbraio per lo SlopeStyle, con la finale in programma mercoledì 18: una nuova occasione per far sognare Torino e l’Italia intera.