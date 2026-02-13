Gruppo Fnm adotta una nuova statua del Duomo di Milano

(Adnkronos) - La statua 'Santo barbuto con libro' è esposta da oggi e visibile a tutti presso la sede di Fnm di piazzale Cadorna 14, a Milano. L'opera è stata restaurata grazie al contributo di Fnm nell’ambito del progetto 'Adotta una statua', promosso dalla Veneranda fabbrica del Duomo. La nuova scultura ha preso il posto della precedente statua ottocentesca di 'San Abdon', che è rimasta visibile al pubblico a partire da giugno 2022, quando Fnm ha aderito al progetto della Veneranda fabbrica del Duomo.

'Adotta una statua' è una iniziativa di raccolta fondi, lanciata a febbraio 2020 con l’obiettivo di contribuire al sostegno delle attività di salvaguardia, valorizzazione e tutela del patrimonio artistico della Cattedrale, ridando vita ad alcune delle sue sculture rimosse dal monumento, nel corso dei secoli, per motivi conservativi. L’obiettivo chiave, grazie anche alla collaborazione con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della città metropolitana di Milano, è il recupero di questi pezzi storici, concessi in temporaneo prestito ad aziende e privati, a fronte di un contributo finalizzato a sostenere gli incessanti restauri del Duomo. Attraverso la propria donazione, Fnm ha dunque sostenuto i lavori di pulitura, restauro e consolidamento della statua 'Santo barbuto con libro', offrendo la possibilità a viaggiatori e passanti che transitano da piazzale Cadorna di ammirare questa antica scultura risalente a metà del XV secolo.

La statua, scolpita in marmo di Candoglia, rappresenta un uomo anziano con lunga barba bipartita, un abito tipico di un monaco la cui cappa avvolge la figura anche sulla parte anteriore. In mano regge un libro aperto, attributo riservato a santi e profeti. Il basamento di forma circolare richiama altri noti e celebri esempi della scultura di epoca umanistica del periodo sforzesco. La totale mancanza di iscrizioni sulla statua ne impedisce una più precisa attribuzione. Le particolari dimensioni potrebbero suggerire una primitiva collocazione su di un altare del Duomo; lo stato di deterioramento prima del restauro indica una successiva collocazione sull’esterno della Cattedrale, ma in una posizione protetta dagli agenti atmosferici.

L’opera è stata mostrata durante la manifestazione 'Exempla 1976. Artigianato ed ecologia', fiera internazionale dell’artigianato tenutasi a Monaco di Baviera, nell’allora stato di degrado, per far conoscere il delicato e difficile compito delle maestranze della Veneranda fabbrica del Duomo nel conservare i beni artistici della Cattedrale. La nuova statua è stata svelata oggi, nel corso di una cerimonia alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente di Fnm Andrea Gibelli e il presidente della Veneranda fabbrica del Duomo Fedele Confalonieri.

"Il progetto 'Adotta una statua' -afferma il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana- dimostra come la sinergia tra istituzioni, imprese e realtà culturali possa generare un impatto concreto e duraturo per la comunità. La restituzione alla cittadinanza del patrimonio artistico del Duomo è un gesto di responsabilità che promuove bellezza, rispetto e senso di appartenenza. La presenza del 'Santo barbuto con libro' a piazzale Cadorna diventa simbolo di decoro urbano e testimonianza della forza educativa dell’arte. Un’iniziativa che valorizza l’eccellenza delle maestranze lombarde e rinnova il significato del made in Italy come sintesi di cultura, lavoro e bellezza".

"In questi anni di collaborazione con la Veneranda fabbrica abbiamo potuto vedere come la presenza di una statua del Duomo di Milano a Milano Cadorna, ben visibile ed esposta al pubblico nell’entrata della nostra sede, sia diventata un fattore di interesse e attrazione per tutti i viaggiatori e frequentatori della nostra stazione -commenta il presidente di Fnm Andrea Gibelli-. Un punto di evidente bellezza che cattura tutte le persone, al di là della formazione e provenienza, che rappresenta il forte legame che fin dall’origine lega l’attività delle Ferrovie Nord con la città di Milano, il cui cuore è proprio la cattedrale che sorge a poca distanza. La stazione diventa così non semplicemente un luogo di passaggio, ma uno spazio da vivere, scoprire e in grado di creare nuove occasioni dove storie, culture e persone possono incontrarsi e raccontarsi".

"A Milano diciamo spesso 'Lungh 'me la fabrica del Domm' per indicare qualcosa che non finisce mai -dichiara Fedele Confalonieri, presidente della Veneranda fabbrica del Duomo di Milano-. Il Duomo richiede una manutenzione continua, un lavoro senza sosta portato avanti dagli operai della Veneranda fabbrica, i veri motori della Cattedrale. Nel 2025, 3,5 milioni di visitatori hanno ammirato il complesso monumentale; è grazie a questo turismo internazionale se oggi possiamo finanziare i restauri e la tutela del nostro patrimonio. Ma non dimentichiamo l’anima spirituale: ricordandoci che il Duomo è, prima di tutto, una Cattedrale, un luogo di preghiera".

"Il progetto 'Adotta una statua' -prosegue Confalonieri- vive grazie alla collaborazione tra istituzioni e imprese lungimiranti, per continuare a eternare la sfida dei nostri cantieri contro lo scorrere del tempo. Ringrazio Fnm per aver rinnovato il proprio sostegno, ospitando questa nuova opera dopo l’esperienza con il 'S. Abdon'. E' una sorta di staffetta tra statue che testimonia una continuità che ormai è diventata amicizia. Questo 'Santo barbuto' del Quattrocento, che ha vegliato su Milano dalle pareti del Duomo per sei secoli, tiene tra le mani un libro aperto. È un’immagine che un tempo, proprio qui in stazione o sui vagoni dei treni, era la normalità. Oggi, lo sappiamo, la scena è diversa: siamo tutti catturati dagli schermi degli smartphone. Il nostro Santo vuole essere un segno del Duomo in questo luogo di arrivi, di partenze e di lavoro, ma anche un invito a riscoprire il treno come luogo dove si legge e si fa cultura".

Maggiori informazioni sul progetto 'Adotta una statua' sono disponibili sulla pagina web dedicata: https://www.fnmgroup.it/adotta_statua/