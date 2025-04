Dalla Tesla al viaggio con visore sulle Fiat militari: al Lingotto torna l’AMTS, tra novità e nostalgia [FOTO e VIDEO]

Ci sono i mezzi militari Fiat usati nella prima Guerra Mondiale. Gli pneumatici sono ancora quelli originali, logorati dal tempo. Ci si può salire sopra con un visore e fare un tuffo all'indietro di un secolo, quando la tecnologia dell'automotive si adattava a tempi bui.

Ma c'è anche l'avveniristica Tesla Cyber Truck, il pick up a propulsione elettrica lanciato dalla casa automobilistica di Elon Musk.

150 aziende ed espositori

Ma in mezzo ai 50mila metri quadri, tra Padiglione 3 e Oval di Lingotto Fiere, più di 1.500 auto e moto portate da 150 aziende ed espositori, di ogni epoca, per nostalgici, appassionati e per chi guarda al futuro.

Parte oggi, fino a domenica 6 aprile, la seconda edizione di AMTS – Auto Moto Turin Show. La manifestazione, che, nella prima edizione, ha catturato 25 mila visitatori e che quest'anno torna a scommettere su questo format ideato e promosso da GL Events.

Un mix di veicoli d'epoca, supercar, tuning personalizzati e le ultime innovazioni in fatto di mobilità. Nel corso dei tre giorni si potrà partecipare a test drive, drifting e spettacoli mozzafiato nell’area esterna dell’evento.

Anche mostre e modellismo

Non solo auto. All'interno del Padiglione 3 sarà possibile partecipare alla mostra fotografica "Donne al volante" che vuole superare gli stereotipi di genere promossa dal Museo Fratelli Cozzi, mentre un evento Off, dedicato all'heritage, sarà organizzato domani sera, presso il Club Silencio.

Non mancheranno spazi per il modellismo, per gli accessori e per il mercato della componentistica.

Una tre giorni ricca di iniziative con un ricco programma di eventi consultabili al seguente link: https://amtstorino.it/index.php