Take off, alle Ogr si scaldano i motori delle start up "spaziali" che sono pronte a entrare in orbita

Motori accesi, la prossima destinazione è il mercato. Si sono presentate questo pomeriggio le nove start up che hanno concluso l'ultimo percorso di accelerazione di Take Off, il progetto che si concentra a cercare le migliori proposte legate al settore aerospazio.



Alle Org c'è stato l’Expo finale di Takeoff Accelerator, con la regia della Rete Nazionale di CDP Venture Capital e momento conclusivo del percorso che vuole fare incontrare industria, startup, ricerca e istituzioni. A fare gli onori di casa Marco Brancati, SVP Technology, Innovation & Systems Architecture, Leonardo Space Division, Aurelio Calcedonio Boscarino, Strategy & Innovation, SVP Strategy Plan & Technology Innovation, Leonardo Aeronautics Division ed Ettore Scardecchia, SVP Engineering, AVIO



I riflettori sono stati puntati sulle ultime 9 aspiranti aziende che vogliono recitare un ruolo da protagonisa in un comparto che, secondo le stime, nel 2025 in Italia ha avuto un valore di circa 16,5 miliardi di dollari e conta oltre 83mila addetti e quasi 200 imprese. Tra di loro, ha sede a Torino Evolunar, spin-off del Politecnico, che con il suo veicolo “LuNaDrone” punta a rivoluzionare l’esplorazione lunare grazie a capacità di volo autonomo e servizi post-atterraggio. Torinese anche SVP Industries, anch’essa spin-off del Politecnico di Torino, che sviluppa sistemi propulsivi innovativi con ugelli stampati in 3D dotati di sensori capaci di abilitare manutenzione predittiva e manovre agili, con applicazioni tanto nello Spazio quanto nella difesa.



Tutte le nove startup hanno avuto accesso a un programma di accelerazione della durata di 4 mesi. Il programma è sostenuto dalle agenzie spaziali ASI (Agenzia Spaziale Italiana) ed ESA (Agenzia Spaziale Europea), parte del board scientifico di Takeoff. In questi mesi, le nove startup hanno lavorato allo sviluppo di progetti pilota con i Corporate Partners e alla validazione industriale delle proprie tecnologie. Inoltre, le realtà più promettenti potranno accedere a un ulteriore investimento, a conferma dell’impegno di Takeoff nel sostenere la crescita delle migliori startup anche nella fase post-accelerazione.