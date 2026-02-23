L’intelligenza artificiale per liberare tempo nelle imprese a beneficio dei clienti [VIDEO]

Prosegue il ciclo di incontri Impresa Futura, promosso da Confapi Cuneo, con un terzo appuntamento dedicato a uno dei temi più sentiti da chi guida un’azienda oggi: la gestione del tempo nell’era dell’intelligenza artificiale.

Giovedì 19 febbraio, presso la Sala Consiglio di Confapi a Cuneo, imprenditori e manager si sono confrontati durante l’incontro “AI: il tempo ritrovato. Strumenti e strategie per crescere nel nuovo mercato”, un momento di approfondimento pratico su come l’AI possa diventare un supporto concreto alle decisioni aziendali, migliorando organizzazione, competitività e visione strategica.

L’iniziativa, gratuita e molto partecipata, ha confermato l’interesse crescente del tessuto imprenditoriale locale verso soluzioni tecnologiche applicabili e vicine alle esigenze delle PMI.

Ad aprire i lavori è stato Massimo Marengo, Presidente di Confapi Cuneo, che ha sottolineato il senso del percorso Impresa Futura e il ruolo dell’associazione nell’accompagnare le aziende nel cambiamento.

“Impresa Futura – spiega Massimo Marengo, presidente di Confapi Cuneo - è il nostro ciclo di formazione per dare strumenti utili ai nostri associati, come nel caso dell'intelligenza artificiale. L'obiettivo del convegno è portare esempi concreti e reali di possibili declinazioni nelle aziende, per questo sono intervenuti esperti e tecnici”.

La serata si è sviluppata in forma di tavola rotonda, con il contributo di professionisti e aziende che operano quotidianamente nell’innovazione applicata ai processi aziendali.

Sono intervenuti:

Ouadia Satori – Cuneo Consulenza Srl

Flavio Cerato – CIM (Competence per l’Industria e Monitoraggio continuo)

Emanuel Caliman – GD System

Luca Calabrese – LCS

Federico Persico – Trackyfood

Davide Dotta – Studio Dotta

Un panel multidisciplinare che ha offerto una panoramica concreta di strumenti, casi e approcci già adottabili nelle realtà produttive.

Tra i temi emersi, centrale è stato il ruolo dell’AI come strumento accessibile anche alle imprese locali, capace di valorizzarne il know-how.

“L'innovazione – interviene Emanuel Caliman, ingegnere informatico della GD System - può arrivare dalle ormai numerose aziende locali che hanno un ampio patrimonio da tutelare investendo sulle nuove tecnologie per proteggerlo. Possiamo dare voce ai dati attraverso l'intelligenza artificiale in modo sicuro e veloce”.

A chiudere l’incontro sono stati Carlo Cigna, Chief Technology Product Officer di eVISO, e Alessandro De Florentiis, in rappresentanza di AI4Industry.

Nel suo intervento, Carlo Cigna ha portato una visione chiara e pragmatica: il tempo non si risparmia, si investe. L’AI, se utilizzata correttamente, aumenta la capacità decisionale dell’imprenditore, liberando risorse da attività ripetitive e aprendo nuovi spazi di esplorazione e confronto, a vantaggio e beneficio dei clienti.

Dall’esperienza di eVISO emerge un messaggio chiaro: “Usate l'AI per liberare il vostro tempo e investirlo nel parlare coi clienti e pensare a come soddisfare le loro nuove esigenze.”

“Due i vantaggi immediatamente riscontrabili – rileva Carlo Cigna, Chief Technology Product Officer di eVISO - : evitare lavori ripetitivi e l'elaborazione di dati che sarebbe o troppo vasta o troppo veloce. Un caso che ci riguarda dovendo gestire 200mila utenti e miliardi di dati. L'intelligenza artificiale ci aiuta ad analizzare le abitudini di consumo dei clienti per individuare anomalie e pianificare occasioni di risparmio energetico, con l’obiettivo di evitare gli sprechi e di conseguenza limitare l'impatto sull'ambiente”.