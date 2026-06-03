SILP CGIL Torino: Alessandro Laruccia eletto nuovo segretario generale provinciale

Il Direttivo Provinciale del SILP CGIL Torino – Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia, riunitosi il 27 maggio 2026, ha concluso ufficialmente la fase di consultazione per la nomina del nuovo Segretario Generale Provinciale.

Nel segno della continuità e del consolidamento del lavoro sindacale svolto negli anni, il Direttivo ha eletto all’unanimità Alessandro Laruccia alla guida dell’organizzazione provinciale.

L’elezione rappresenta un importante passaggio per il SILP CGIL Torino, che rinnova il proprio impegno nella tutela delle lavoratrici e dei lavoratori della Polizia di Stato, nella difesa dei diritti, nella valorizzazione della professionalità degli operatori e nella promozione di un modello di sicurezza democratica e partecipata.

Nel suo intervento di insediamento, il neo Segretario Generale ha dichiarato: «Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità in un momento storico complesso, nel quale il tema della sicurezza non può più essere affrontato soltanto in termini repressivi, ma deve essere interpretato soprattutto come vicinanza ai cittadini. La sicurezza non si costruisce soltanto con le divise, ma creando fiducia tra istituzioni e persone. Come Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia vogliamo promuovere una cultura della sicurezza che sappia tenere insieme legalità, diritti e dialogo sociale. È questa la sfida della nuova fase che ci attende.»

Il SILP CGIL Torino conferma la propria volontà di continuare a rappresentare con determinazione le istanze del personale della Polizia di Stato, rafforzando il confronto con le istituzioni e contribuendo alla costruzione di politiche pubbliche orientate alla sicurezza, alla coesione sociale e alla tutela dei diritti costituzionali.

La fase che l’organizzazione sindacale si appresta ad affrontare sarà caratterizzata da importanti sfide per il mondo del lavoro e per il comparto sicurezza, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sindacale nei luoghi di lavoro, valorizzare le professionalità e migliorare le condizioni di lavoro



