Serie A, oggi Atalanta-Udinese - La partita in diretta

(Adnkronos) - L'Atalanta torna in campo in Serie A.

Oggi, sabato 7 marzo, la Dea ospita l'Udinese nella 28esima giornata di campionato. La squadra di Palladino è reduce dal pareggio per 2-2 nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Lazio, quella di Runjaic invece ha battuto 3-0 la Fiorentina in casa nell'ultimo weekend. Calcio d'inizio alle 18 

Dove vedere Atalanta-Udinese? La partita sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn. 

Nella prossima giornata di campionato, l'Atalanta affronterà l'Inter a San Siro (sabato 14 marzo alle 15), mentre i friulani ospiteranno la Juventus (sempre sabato 14, alle 20:45). 

 

