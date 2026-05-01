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Volley | 01 maggio 2026, 22:04

L'In Volley Torinoggi.it U14 accede alle Final Four. In campo il 10 maggio per il titolo regionale

Le ragazze hanno battuto Fenera Chieri per 3-0

L'In Volley Torinoggi.it U14 accede alle Final Four. In campo il 10 maggio per il titolo regionale

Le ragazze dell'U14 femminile dell'In Volley TorinOggi.it hanno raggiunto le Final Four che si giocheranno il 10 maggio. In ballo il titolo regionale, dopo la vittoria di questa sera per 3-0 contro Fenera Chieri.

Il team giovanile dell'In Volley Piemonte raggiunge le compagne dell'U16, che domenica 3 maggio giocheranno le semifinali alle 10, al palazzetto di Settimo Torinese, contro il Balamunt.

Nel pomeriggio, le finali per il primo o il terzo posto, a seconda di come andrà la prima partita.

In palio per le ragazze dell'U14 e dell'U16 il titolo di Campione Regionale ma anche un posto per la Finali Nazionali.

redazione

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