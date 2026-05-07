Stop al maltempo: torna il sole nel weekend ma domenica arrivano nuove piogge

(Adnkronos) -

Dopo 48 ore di maltempo estremo con oltre 250 mm di pioggia in alcune aree del Paese, l’Italia si prepara a un graduale miglioramento meteo. Il weekend porterà una tregua con sole e temperature in aumento, soprattutto sabato, mentre per la Festa della Mamma è attesa una nuova fase instabile al Centro-Nord.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che le zone più duramente colpite sono state quelle esposte in modo diretto al flusso di vapore più intenso in arrivo da Sud. Tutta l’umidità in risalita dal Mediterraneo si è letteralmente infranta contro i contrafforti appenninici liguri e toscani, per poi accanirsi su Alpi e Prealpi, scatenando anche qualche forte temporale grandinigeno che ha colpito duramente la Pianura Padana.

Nelle prossime ore avremo ancora a che fare con un po' di instabilità e qualche rovescio residuo su Alpi, Prealpi, Lazio, Sardegna e lungo il medio versante adriatico. La buona notizia riguarda una delle regioni più flagellate da questa fase perturbata, ovvero la Toscana, dove la situazione andrà finalmente e visibilmente migliorando.

La giornata di venerdì, poi, fungerà da spartiacque. Troveremo gli ultimi rovesci concentrati al confine tra il Centro e il Sud, in particolare tra Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia. Altrove, invece, non mancheranno ampie schiarite accompagnate da un sensibile e ulteriore aumento delle temperature: l'attenzione si sposta sulla Sicilia, dove i termometri stanno già sfiorando la soglia dei 30°C.

Infine, vediamo insieme il tempo del fine settimana: avremo un meteo letteralmente diviso in due, con un copione molto diverso a seconda della giornata e della latitudine: sabato sarà la giornata migliore, con tempo buono e ampiamente soleggiato quasi ovunque. Una tregua perfetta per stare all'aria aperta.

Domenica l'Italia sarà invece tagliata a metà: un nuovo flusso instabile in arrivo dall’Oceano Atlantico porterà molte nubi e il ritorno di qualche pioggia al Nord e sull’Alta Toscana. Da Roma in giù, invece, il tempo per la Festa della Mamma sarà decisamente più soleggiato, accompagnato da un'ulteriore fiammata africana diretta verso la Sicilia. Su quest'ultima regione, entro la giornata di martedì, non si esclude la possibilità di toccare addirittura i 35°C all’ombra, un valore eccezionale per il mese di maggio.

In sintesi, al di là di pochissime regioni fortunate, la prima metà di questo mese di maggio è destinata a chiudersi con precipitazioni ben al di sopra della media climatologica. Tuttavia, c'è una luce in fondo al tunnel: al momento, le proiezioni dei modelli per la seconda metà di maggio indicano l'arrivo di un'alta pressione prevalente e l'instaurarsi di solide condizioni da Anticipo d’Estate.

Il consiglio pratico? Portate pazienza e aspettate ancora 7-8 giorni. Passata questa ultima fase altalenante, potremo finalmente archiviare ombrelli e giacche per fare in modo definitivo il tanto atteso cambio di stagione. O almeno così speriamo.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 7. Al Nord: qualche rovescio sui monti. Al Centro: più instabile sugli Appennini. Al Sud: tra nubi e spazi di sole. Più caldo.

Venerdì 8. Al Nord: soleggiato e mite. Al Centro: nuove piogge. Al Sud: piogge sparse sulle peninsulari.

Sabato 9. Al Nord: soleggiato e caldo. Al Centro: sole prevalente, più caldo. Al Sud: soleggiato e più caldo.

Tendenza: domenica nuova perturbazione al Centro-Nord, caldo oltre i 30°C all’estremo Sud.