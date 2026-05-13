Iberdrola, nuovo progetto eolico. Capacità di generazione in Italia fino a 450 MW

ROMA (ITALPRESS) - Iberdrola ha raggiunto un accordo per acquisire un impianto eolico con una capacità installata di 40 MW, situato in Basilicata, da Belenergia, gruppo italiano attivo nelle energie rinnovabili, e da RGreen Invest, società di investimento francese specializzata in infrastrutture verdi nel settore della transizione energetica.L'asset, entrato in esercizio nel 2018 e beneficiario di un regime di incentivazione di lungo termine che garantisce flussi di cassa stabili, è situato nelle immediate vicinanze del Complesso Lucania, dove Iberdrola sta sviluppando diversi impianti, tra cui l'impianto fotovoltaico Montelungo (20 MW), attualmente in costruzione.Questo impianto si aggiunge inoltre al Complesso Etruria, che dispone già di una capacità di 174 MW - a seguito della recente acquisizione di un impianto solare fotovoltaico nel Lazio - e a Fenix, un progetto solare fotovoltaico da 243 MW, il più grande realizzato finora in Italia, portando Iberdrola a circa 450 MW di capacità rinnovabile installata nel Paese."L'operazione, subordinata alle consuete condizioni di closing, rafforza il portafoglio di Iberdrola e conferma il suo forte impegno per una crescita continua in Italia, in linea con la strategia di investimento del Gruppo in tecnologie di generazione che promuovono la sicurezza energetica e la competitività - si legge in una nota -. L'acquisizione è inoltre pienamente coerente con il Piano Strategico del Gruppo, che si concentra su progetti di generazione con contratti di lungo termine in Paesi con rating creditizi solidi e quadri normativi stabili, prevedibili e attrattivi".- Foto ufficio stampa Iberdrola -(ITALPRESS).