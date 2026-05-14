Maratona Bullismo 2026, 'Piazza del Rispetto' apre ai giovani, 20-21 maggio piazza Mastai spazio di incontro

(Adnkronos) - Il 20 e 21 maggio Piazza Mastai si trasformerà nella 'Piazza del Rispetto', un grande spazio aperto di incontro, ascolto e partecipazione dedicato a giovani, famiglie e scuole. Torna la Maratona Bullismo, evento nazionale promosso dall’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile, in collaborazione con Adnkronos. Per due giorni il cuore di Roma ospiterà attività sportive, incontri istituzionali, testimonianze di grandi campioni e momenti di confronto, pensati per avvicinare i ragazzi a temi spesso difficili da affrontare e per creare uno spazio libero da giudizi e stigma, in cui fragilità e difficoltà possano trasformarsi in consapevolezza, crescita e forza.

Numerosi i soggetti istituzionali coinvolti, tra cui Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale e Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Tra le realtà presenti figurano, inoltre, l’Unicef Italia, il Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), la Direzione Centrale della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, l’Fnsi (Federazione Nazionale della Stampa Italiana), l’Anfp (Associazione Nazionale Funzionari di Polizia), l’Anp (Associazione Nazionale Presidi), la Fise (Federazione Italiana Sport Equestri), l’Iss (Istituto Sport e Sociale) a testimonianza di un impegno corale e trasversale contro ogni forma di violenza, discriminazione ed esclusione.

Accanto al confronto istituzionale, Piazza Mastai diventerà anche un luogo di esperienze concrete e partecipazione attiva per le nuove generazioni. L’Agenzia Spaziale Italiana sarà presente con uno stand dotato di stampante 3D, offrendo ai giovani un’opportunità di avvicinamento ai processi di produzione dei materiali utilizzati nello spazio e ai temi della ricerca, dell’innovazione e del futuro. L’Esercito Italiano animerà l’area con due stand, un mezzo blindato e attività sportive dimostrative. Tra queste, sarà allestita una pedana dedicata alle esercitazioni di difesa personale. La Polizia Postale interverrà quotidianamente dal palco con incontri dedicati alla sicurezza online e all’uso consapevole della rete, mentre l’Arma dei Carabinieri sarà presente con materiali informativi rivolti a studenti e famiglie.

Ampio spazio sarà dedicato anche all’innovazione digitale e al gaming educativo, con aree interattive di basket, calcio e realtà virtuale attraverso visori 3D. All'ingresso della piazza ci sarà una cabina fototessera con Blue Box, realizzata da Dedem nell'ambito di un progetto esclusivo promosso con l’Osservatorio. La Blue Box, installata all’interno della cabina, consente di attivare un collegamento diretto, gratuito e riservato con il numero di supporto contro bullismo e cyberbullismo. Tra i progetti, sarà presentato anche 'Bully Buster', l’app sviluppata dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari, che consente, grazie all’intelligenza artificiale, di segnalare in tempo reale episodi di bullismo e cyberbullismo, offrendo una forma di tutela e supporto alle vittime sia nel mondo fisico che digitale.

L’iniziativa vedrà, anche, il coinvolgimento attivo degli studenti del Liceo Scientifico Internazionale di Amatrice, che saranno parte integrante delle iniziative previste, contribuendo a rafforzare la partecipazione attiva e diffusione di una cultura del rispetto. L’apertura ufficiale della manifestazione è prevista per il 20 maggio alle 9 con uno speciale annullo filatelico di Poste Italiane, come gesto simbolico di un impegno condiviso contro ogni forma di violenza e discriminazione, alla presenza, tra gli altri, di Luca Massaccesi, presidente dell’Osservatorio e Annalisa Minetti, artista, atleta e ambassador dell’iniziativa.

Nel corso dell’evento verrà inoltre realizzato il documentario 'Oltre la Medaglia', un racconto dedicato alle emozioni, alle paure e alle fragilità vissute dagli atleti olimpici e paralimpici presenti, che sarà successivamente messo a disposizione delle scuole come strumento educativo e di sensibilizzazione. L’ingresso alla piazza è libero e aperto al pubblico. Per la partecipazione alle sessioni di lavoro si richiede la registrazione al seguente link: https://eventi.adnkronos.com/event/maratona-bullismo26