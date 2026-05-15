Volley A2/F: Monviso Volley schiaccerà con Aurora Pistolesi

Aurora Pistolesi è la prima schiacciatrice annunciata dalla Monviso Volley per il campionato di A2. Un nome che si rincorreva tra i rumors di roster, riportati dal nostro giornale (qui la rosa completa, seguendo le voci di mercato).

Pistolesi, è nata a Firenze, 26 anni fa. 182 cm, ha esordito anche in A1, nel 2017, con la Liu Jo Modena e ha disputato l’ultima stagione, proprio in A2, a Costa Volpino.

“Quando mi è arrivata la proposta di Pinerolo sono stata subito entusiasta perché mi hanno sempre parlato bene della società e, visto da fuori durante le partite, il palazzetto mi ha sempre dato l’impressione di avere un’atmosfera magica, quindi sarà sicuramente bellissimo giocare con la maglia del Monviso. La società ha delle ambizioni alte ed io, da brava scaramantica, non parlo di obiettivi – commenta il neoacquisto –. Vengo sicuramente a Pinerolo con tanta voglia di fare e non vedo l’ora di conoscere le mie compagne. Creare un bel gruppo sarà importante e spero che diventerà la nostra forza perché stare bene in palestra e lavorare sodo è fondamentale per raggiungere grandi obiettivi”.