Industria: Regione Lombardia presenta il 'Pacchetto innovazione'

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(Adnkronos) - Con un intervento strutturale da 255 milioni di euro, Regione Lombardia conferma il suo ruolo centrale nelle politiche industriali europee. L'assessore regionale allo sviluppo economico ha presentato a Palazzo Lombardia il 'Pacchetto innovazione', un insieme di strumenti, alcuni riproposti e altri aggiornati, che negli ultimi anni sono stati in grado di generare valore aggiunto sul territorio. Cuore del pacchetto è lo Zis - Zone di Innovazione e Sviluppo che mette insieme imprese, università, ricerca, Its (istituti tecnici superiori) in un'unica infrastruttura di sviluppo.