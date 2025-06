Villaretto sommerso dai rifiuti: “Scarichi illegali ogni giorno sotto la Torino-Caselle”

Sotto il ponte della Torino-Caselle, in strada del Villaretto, si consuma uno scempio quotidiano. Cumuli di rifiuti abbandonati illegalmente infestano l’area, trasformando una zona agricola della periferia torinese in una vera e propria discarica a cielo aperto. A denunciarlo con forza è Daniela Braiato, consigliera di Fratelli d’Italia della Circoscrizione 6, che lancia un appello diretto al Comune: “È da anni che denunciamo questo fenomeno vergognoso, eppure non è mai cambiato nulla. Chiediamo controlli veri e l’installazione di telecamere per identificare e sanzionare questi incivili”.

Secondo quanto segnalato, gli scarichi avvengono persino in pieno giorno, spesso con carriole e mezzi agricoli utilizzati da chi vive nei terreni limitrofi. “È inaccettabile che, nel 2025, si continui a inquinare in modo così palese e impunito. Abbiamo chiesto più volte un intervento diretto anche verso chi abita e lavora in zona, ma nessuna risposta concreta è mai arrivata dall’amministrazione”, incalza Braiato assieme alla coordinatrice all'Ambiente della Sei, Giulia Zaccaro.