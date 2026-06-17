Fitness e risparmio: la rivoluzione H24 di SMART TIW raddoppia per l'estate

Una promozione lampo (valida fino a domani 18 giugno) pensata per chi vuole rimettersi in forma in coppia, senza vincoli di orario.

Condividere la fatica, si sa, la rende più leggera. Se poi permette anche di dimezzare i costi, il benessere diventa davvero alla portata di tutti. È questa la filosofia alla base di "Summer Smart X2", la nuovissima e dirompente iniziativa lanciata da SMART TIW (Time Intelligent Workout), il brand di palestre che ha rivoluzionato il modo di intendere il fitness sul territorio, grazie alla sua formula tecnologica e all'apertura non-stop 24 ore su 24.

Dopo il successo delle precedenti iniziative focalizzate sull'allenamento intelligente e flessibile, la palestra smart torna a far parlare di sé con un'offerta estiva senza precedenti, pensata per incentivare l'allenamento in coppia o tra amici.

L'offerta: due abbonamenti al prezzo di uno

Come evidenziato nella recente comunicazione ufficiale, la promozione è un vero e proprio "all-in" per il fitness: 2 abbonamenti OPEN della durata di 12 mesi, con tesseramento già incluso, al prezzo eccezionale di soli 249€ complessivi.

Una proposta che abbatte drasticamente i costi annuali per il singolo utente, garantendo al contempo l'accesso illimitato a tutte le attrezzature della struttura in qualsiasi momento del giorno o della notte.

Flessibilità totale: decidi tu quando iniziare

La vera svolta "smart" sta nella gestione del tempo, un marchio di fabbrica per TIW. Chi aderisce alla promo non è obbligato a iniziare a ridosso delle vacanze: la palestra offre infatti la massima libertà di attivare il proprio abbonamento entro il 31 settembre. Questo permette di bloccare subito la tariffa shock e far partire i 12 mesi di allenamento direttamente al rientro dalle ferie autunnali.

Quattro giorni per decidere: come aderire

Attenzione però alle date, perché l'opportunità è una vera e propria formula "lampo". La promozione sarà valida esclusivamente dal 15 al 18 giugno.

I canali per assicurarsi l'offerta "Summer Smart X2" sono due:

In segreteria: recandosi direttamente presso i locali della palestra negli orari di apertura dello staff.

Via WhatsApp: per chi non riuscisse a passare di persona o preferisse la comodità digitale, è possibile bloccare l'offerta e procedere con i pagamenti a distanza contattando direttamente il numero 379 2510210.

Che l'obiettivo sia farsi trovare pronti per la spiaggia o pianificare la rimessa in forma per il prossimo anno, SMART TIW conferma la sua missione: rendere il fitness di alta qualità un'esperienza accessibile, flessibile e, da oggi, decisamente conveniente se condivisa.