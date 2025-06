I tram arancioni in pre-pensionamento estivo, il motivo? Non hanno l'aria condizionata

Prove di pre-pensionamento per i caratteristici tram arancioni di Torino. Dal 1° luglio infatti, e per tutto il periodo estivo, le vetture serie 2008 non circoleranno per le vie della città. La motivazione? I mezzi, per quanto affascinanti e testimoni sui binari del passato, sono obsoleti e quindi non hanno l'aria condizionata. E così, come annunciato ieri dall'Amministratore Delegato Guido Mulè, a luglio ed agosto verranno "sospesi" i tram arancioni.

Aria condizionata a bordo

Questo considerando anche che durante l'estate, complice la chiusura delle scuole e le vacanze, il servizio è di fatto ridotto e ci sono meno corse. I passeggeri si troveranno quindi a viaggiare a bordo dei nuovi tram Hitachi Rail firmati da Giugiaro, ma anche della serie 5000 ed 8000, quelli che normalmente girano sulla linea 4.

Tutti veicoli dotati di aria condizionata e quindi in grado di offrire un maggiore comfort ai viaggiatori. "Faremo un utilizzo massivo di questi mezzi" ha sottolineato Mulè.

L'addio

Una sorta di pre-pensionamento temporaneo per i tram arancioni, a cui i torinesi diranno ufficialmente addio nel 2027. Complice infatti il rinnovo della flotta bus e sui binari, man mano le vecchie vetture della serie 2008 verranno progressivamente dismesse.

La storia

Ne resterà solamente qualche pezzo conservato nei depositi dell'Atts, che verrà fatto circolare in occasione delle parate dei tram e di altri eventi. Questi mezzi risalgono al 1958-1960. Realizzati dalle officine Stanga, Moncenisio e Seac in livrea verde e avorio, nati dall’accoppiamento di modelli anni Trenta, evolvono nella seconda serie con la celebre livrea arancione nel 1982.