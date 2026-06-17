Learning Forum 2026, Scremin (Howay): "Ikea Effect nella formazione per co-costruire competenze future"

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(Adnkronos) - "In un contesto, come quello attuale, in cui viviamo, dove le continue accelerazioni e i cambiamenti fanno parte della nostra quotidianità, ogni minuto e secondo risparmiato è un vantaggio strategico decisivo. Per questo, ci teniamo ad ascoltare la voce delle persone coinvolte in percorsi di formazione. Siamo guidati da un principio chiamato 'Ikea Effect': siamo portati a innovare, migliorare e accudire meglio progetti e servizi in cui abbiamo partecipato alla co-costruzione. Il nostro obiettivo, quindi, è duplice: da una parte fare forecasting di competenze e sapere quali di esse saranno necessarie per perseguire il futuro, dall'altro ascoltare la voce dei collaboratori che affianchiamo, ascoltando la loro voce e progettando percorsi di formazione e sviluppo". E' quanto affermato da Michele Scremin, Training Business Developer di Howay, alla V edizione di Learning Forum, l'appuntamento di Comunicazione Italiana, organizzato da For Human Relations, dedicato al benessere e all'apprendimento per persone, aziende e istituzioni, un contesto esclusivo in cui incontrarsi, confrontarsi e formarsi, dialogando con la comunità politica, economica, scientifica e sociale del Paese.