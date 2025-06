San Salvario, quartiere sotto assedio: cantieri infiniti e parcheggi spariti [FOTO]

Un dedalo di transenne, nastri rossi, divieti di sosta e gru: è questo lo scenario che si presenta agli abitanti del micro-isolato tra via Donizetti, via Ormea, via Pietro Giuria e via Michelangelo, a San Salvario, ormai da settimane - e in alcuni casi -, da mesi.

Il teleriscaldamento

A causare il disagio è la lunga serie di interventi promossi da Iren per l’estensione del teleriscaldamento. Lavori sicuramente strategici dal punto di vista infrastrutturale, ma che stanno generando pesanti ripercussioni su viabilità e sosta, esasperando i residenti: “Ogni anno qui c’è un cantiere diverso. Ora siamo al limite della sopportazione. È vergognoso pagare un parcheggio annuale per poi non trovare nemmeno un posto auto”.

Il quadro della situazione

Via Donizetti, tra via Pietro Giuria e via Ormea, è completamente chiusa alla circolazione (inizialmente fino al 16 giugno, ma ad oggi ancora bloccata). Via Michelangelo, nel tratto tra Ormea e Giuria, è anch’essa oggetto di lavori Iren dal 13 giugno. Inoltre sono stati eliminati altri 7 parcheggi agli angoli di via Ormea e Donizetti per motivi di sicurezza di cantiere. In ultimo, ma non legato a Iren, il caso di via Ormea, nel tratto tra Donizetti e Michelangelo, dove una gru fissa da mesi occupa due stalli, a cui si sono aggiunte impalcature per il rifacimento facciata. Risultato? Altri tre posti auto spariti.

La replica dell’azienda

Contattata in merito, Iren ha fatto sapere che “in questo momento sono chiusi il tratto di via Donizetti tra via Giuria e via Ormea e i civici 85 e 87. Il resto della via rimane percorribile. Le lavorazioni, per quanto impattanti, sono state studiate per limitare i disagi, procedendo tratto per tratto. È garantita la piena accessibilità ai passi carrai”.

Riguardo agli altri interventi, l’azienda precisa: “I lavori rientrano nella posa di nuova tubazione per il teleriscaldamento. Le ditte stanno operando anche nei prefestivi, e sul posto sono presenti dei QR code che offrono dettagli su tipologia e tempistiche dei cantieri. La viabilità in via Michelangelo sarà ripristinata progressivamente dopo il 20 giugno”.