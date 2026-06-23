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Ultim'ora | 23 giugno 2026, 22:01

Mondiali, Infantino: "Trump consegnerà la Coppa del Mondo insieme a me"

Mondiali, Infantino: &quot;Trump consegnerà la Coppa del Mondo insieme a me&quot;

(Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump assisterà alla finale dei Mondiali di calcio a New York il 19 luglio e consegnerà il trofeo ai vincitori. Ad annunciarlo è stato il presidente della Fifa Gianni Infantino. "Saremo insieme al presidente per goderci la finale e, naturalmente, per consegnare il trofeo ai vincitori", ha dichiarato a Fox and Friends il numero uno del calcio mondiale.  

Trump 'rompe' così l'attuale protocollo della Fifa, visto che sarà lui - con Infantino - a consegnare il trofeo al capitano della nazionale vincitrice. A Qatar 2022 e in Russia 2018, i due precedenti Mondiali organizzati sotto la guida di Infantino, era stato solo il presidente della Fifa a consegnare il trofeo. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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