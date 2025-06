Autobus privato finisce fuori strada e resta bloccato a Candiolo

Un bus è uscito fuori strada nel primo pomeriggio di oggi, martedì 24 giugno, sulla Sp 142. Per circostanze ancora da chiarire il mezzo di una ditta privata è andato fuori dalla carreggiata nel comune di Candiolo, intorno all’Irccs.

Il sinistro si è verificato poco prima delle 15 di oggi, martedì 24 giugno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e un grosso carro attrezzi per spostare il mezzo rimasto bloccato in un solco a bordo strada. Per i rilievi del caso e la gestione della viabilità sono intervenuti i carabinieri di Moncalieri. Qualche ripercussione al traffico. Non si registrano feriti.