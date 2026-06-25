Imprese, Scannapieco: "Da CDP 5,6 miliardi al Veneto, ora più attenzione alle PMI"

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(Adnkronos) - Negli ultimi quattro anni Cassa Depositi e Prestiti ha sostenuto oltre 13.500 imprese venete con circa 5,6 miliardi di euro e supportato 250 amministrazioni locali. A ricordarlo è l'amministratore delegato di CDP, Dario Scannapieco, che evidenzia come l'istituto abbia progressivamente adattato il proprio modello operativo alle nuove esigenze del sistema produttivo. In uno scenario internazionale segnato da instabilità geopolitica e nuove sfide competitive, CDP punta infatti a rafforzare il proprio ruolo a fianco delle piccole e medie imprese, ampliando la possibilità di finanziamenti diretti anche alle realtà di dimensioni più contenute. Un'evoluzione che mira a rendere più accessibili gli strumenti finanziari necessari per investire, innovare e affrontare i mercati internazionali.