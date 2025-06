Paura in volo, parapendio precipita poco dopo il decollo

Attimi di paura nella serata di mercoledì 25 giugno, a Piossasco, dove un parapendio si è schiantato al suolo poco dopo il decollo dal monte San Giorgio. L’allarme è scattato intorno alle 20 nei pressi dell’incrocio tra via Oberdan e via Galvani, dove il velivolo ha toccato terra in seguito a una mancata presa di quota. Per fortuna, l’impatto è stato lieve e il pilota è uscito praticamente illeso dallo schianto.

Secondo le prime ricostruzioni, il parapendio era appena partito quando, per ragioni ancora da chiarire, non è riuscito a guadagnare l’altezza necessaria, finendo per precipitare in zona semi-urbana. La scena ha subito attirato l’attenzione dei residenti, che hanno allertato i soccorsi.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento Allamano di Grugliasco, affiancati dal nucleo speleo-alpino-fluviale e dal reparto volo con l’elicottero Drago, decollato in via precauzionale. Presenti anche i carabinieri e un’équipe medica del 118.

Nonostante la dinamica potenzialmente pericolosa, il pilota - cosciente e in buone condizioni - ha rifiutato il trasporto in ospedale, tornando autonomamente a casa. Le autorità hanno comunque avviato le verifiche tecniche per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.