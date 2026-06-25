Sostenibilità: CoReVe e Iulm firmano l'Accordo Quadro dedicato a recupero risorse ed economia circolare

Il tuo browser non supporta il tag audio - Your browser dose not Support the audio Tag

(Adnkronos) - CoReVe, il Consorzio Recupero Vetro e l'Università Iulm di Milano hanno firmato l'Accordo Quadro per la sostenibilità. L'intesa è ispirata agli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e vuole integrare i temi dell'economia circolare, del recupero delle risorse e della sostenibilità ambientale nei percorsi formativi universitari, creando nuove opportunità di collaborazione tra il mondo accademico e la filiera del riciclo del vetro. Durante la presentazione dell'accordo sono stati anche svelati i dati di CoReVe riguardanti il riciclo del vetro in Italia.