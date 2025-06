‘10 100 1000 piazze per la pace’ oggi a Pinerolo

Mezz’ora di silenzio in diverse piazze d’Italia, tra cui piazza Cavour a Pinerolo. Oggi, giovedì 26, esordisce la rete nazionale di donne per la pace ‘Fuori la guerra dalla storia’, fondata dal gruppo pinerolese ‘Donne contro ogni guerra’, assieme a Presidio donne per la Pace - Palermo e Caltanissetta e Silenzio per la Pace Milano.

“Noi donne di diverse realtà del paese, dal nord al sud, impegnate da anni per la pace, per il disarmo e il rifiuto della logica della guerra, abbiamo deciso di unirci in una Rete nazionale di donne per la pace – scrivono nel comunicato di presentazione –. Lavoreremo per coinvolgere altre realtà femminili, per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica e per una trasformazione culturale capace di rovesciare i paradigmi della forza con l’etica della cura e della giustizia, di bandire la violenza dalla società”.

L’appuntamento per oggi è alle 18, con in programma una mezz’ora di silenzio per chiedere pace con giustizia.