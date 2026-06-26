Moncalieri tira un sospiro di sollievo: ritrovata la giovane Alice

A Moncalieri la grande paura è finita. Il Comitato Scientifico Persone Scomparse ha informato che la giovane Alice è stata ritrovata. Si era allontanata dalla comunità di recupero "Il Porto" di via Petrarca, a poca distanza dal Castello Reale, nel pomeriggio del 20 giugno. Il suo mancato rientro in struttura aveva fatto scattare l’allarme e le conseguenti ricerche.

Mancato rientro nella Comunità "Il Porto"

Si trovava a Moncalieri solamente da quattro giorni, ovvero da quando era stata chiamata per ché si era liberato un posto. Al suo ingresso doveva iniziare un percorso di cura per un disagio mentale e una serie di disturbi alimentari. Quando si è capito che Alice non era rientrata, gli operatori de "Il Porto" avevano immediatamente avvertito la famiglia, che risiede a Chieti.

Rinvenuta a Torino in zona Rebaudengo

Alice aveva tratti distintivi facilmente riconoscibili: capelli molto corti, tinti di un rosso acceso, un piercing al naso, oltre ad avere sul petto il tatuaggio di un uccello e numerosi altri tatuaggi sulle braccia. Avendo frequentato la Scuola Holden conosceva bene Torino e proprio qui è stata ritrovata dalle forze dell'ordine, in zona Rebaudengo. Quasi certo si sia trattato di un allontamento volontario: parenti, amici e gli operatori della comunità "Il Porto" hanno potuto così tirare un sospiro di sollievo.