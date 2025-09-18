Askatasuna e No Tav, a Torino udienza preliminare per 13 attivisti

E' cominciata in tribunale a Torino l'udienza preliminare contro tredici No Tav per episodi avvenuti durante quattro manifestazioni in Valle di Susa. Il procedimento - come riporta l'agenzia di stampa Ansa - è nato dopo uno stralcio dalla maxi-indagine della Digos, chiamata 'Sovrano', sul centro sociale Askatasuna.
Gli episodi avvenuti tra il 2020 e il 2021
Fra gli imputati figurano alcuni esponenti del sodalizio. Le manifestazioni si sono svolte il 18 luglio 2020, il primo gennaio 2021, il 17 aprile 2021, il 21 luglio 2021.
Fra le accuse figurano la resistenza a pubblico ufficiale, l'interruzione di pubblico servizio, l'uso di mezzi (caschi, passamontagna) per rendere difficoltoso il riconoscimento delle persone.