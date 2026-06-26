 / Video

Video | 26 giugno 2026, 17:50

Salute: Gonzalez Sans (Danone Italia), 'con premio su microbiota investiamo nel futuro della ricerca'

Salute: Gonzalez Sans (Danone Italia), 'con premio su microbiota investiamo nel futuro della ricerca'

(Adnkronos) - "Questo premio, nato insieme ad Adi (Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica), ha l'intento di promuovere la ricerca e la scienza, spiegando come si collegano alimentazione, microbiota e salute. Per tale ragione, questo premio per noi è un orgoglio perché porta avanti la nostra missione non solo guardando al passato, ma anche al futuro. Per i prossimi 60 anni, infatti, vogliamo portare salute, attraverso l'alimentazione, al maggior numero di persone, sempre mettendo la scienza al centro". Così Judith Gonzalez Sans, amministratrice delegata di Danone Italia e Grecia, intervenendo oggi a Milano, all'evento con cui Danone ha celebrato i suoi 60 anni di storia. In questa occasione è stato lanciato il premio, destinato a ricercatori e nutrizionisti, per la miglior tesi o paper scientifico sul rapporto tra alimentazione e microbiota, in collaborazione con Adi -  Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium