Salute: Gonzalez Sans (Danone Italia), 'con premio su microbiota investiamo nel futuro della ricerca'

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(Adnkronos) - "Questo premio, nato insieme ad Adi (Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica), ha l'intento di promuovere la ricerca e la scienza, spiegando come si collegano alimentazione, microbiota e salute. Per tale ragione, questo premio per noi è un orgoglio perché porta avanti la nostra missione non solo guardando al passato, ma anche al futuro. Per i prossimi 60 anni, infatti, vogliamo portare salute, attraverso l'alimentazione, al maggior numero di persone, sempre mettendo la scienza al centro". Così Judith Gonzalez Sans, amministratrice delegata di Danone Italia e Grecia, intervenendo oggi a Milano, all'evento con cui Danone ha celebrato i suoi 60 anni di storia. In questa occasione è stato lanciato il premio, destinato a ricercatori e nutrizionisti, per la miglior tesi o paper scientifico sul rapporto tra alimentazione e microbiota, in collaborazione con Adi - Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica.