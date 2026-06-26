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Video | 26 giugno 2026, 19:10

Tech, Anastasi (Formez): "Nell'Ai bisogna puntare di più sul coraggio"

Tech, Anastasi (Formez): &quot;Nell'Ai bisogna puntare di più sul coraggio&quot;

(Adnkronos) - "Nel mio intervento ho invitato a puntare molto di più sul coraggio in tema intelligenza artificiale. Perché l'economia ci dice che i posti di lavoro e lo sviluppo arrivano a chi arriva prima e perché sperimentare non deve essere un fattore di paura, ma come qualcosa che porta a un miglioramento". Lo ha detto Giovanni Anastasi, presidente di Formez, durante la terza giornata della World Tech Conference 2026. L'appuntamento di rilevanza internazionale è organizzato da Micromegas Comunicazione a Milano 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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