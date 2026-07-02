Francesco Imprezzabile, l'ultimo saluto tra 'Ciao Francy' e Hallelujah

(Adnkronos) -

Milano si è fermata oggi per l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente della Polizia locale morto la sera del 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento. Una folla composta di familiari, colleghi, rappresentanti delle forze dell'ordine, autorità e cittadini ha gremito questa mattina la chiesa della Madonna della Medaglia Miracolosa, nel quartiere Corvetto, per accompagnare il vigile nel suo ultimo viaggio.

L'arrivo del feretro, avvolto dalla bandiera crociata di Milano, è stato accolto da un lungo e commosso applauso. Sei colleghi lo hanno portato a spalla fino all'altare, preceduti da un settimo agente con il casco d'ordinanza. Il corteo funebre era partito dalla Casa funeraria di San Donato Milanese, scortato dai motociclisti della Polizia locale.

In prima fila la madre Rosy, il padre Pino, la sorella Barbara e la compagna Federica, stretti nell'abbraccio di amici e colleghi. All'esterno della chiesa le corone di fiori hanno fatto da cornice all'ultimo saluto, tra cui una con la dedica: "Non stancarti di inseguire i tuoi sogni".

Per l'occasione il Comune di Milano ha proclamato il lutto cittadino. Alle esequie hanno partecipato, tra gli altri, il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, il sindaco Giuseppe Sala, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il comandante della Polizia locale Gianluca Mirabelli, il questore Bruno Megale e i vertici provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza. Presenti anche rappresentanti della Polizia locale di Roma Capitale, arrivati per rendere omaggio al collega scomparso.

Durante l'omelia, il parroco don Antonello Loddi ha ricordato Francesco Imprezzabile come un uomo che "in un impeto di grande passione per il suo lavoro ha fatto un gesto eroico". "Non un gesto da temerario - ha sottolineato - perché il temerario compie grandi azioni per sé stesso. L'eroe, invece, agisce per il bene di un altro, di una comunità, di una collettività".

Al termine della celebrazione è stato letto il messaggio dell'arcivescovo di Milano, Mario Delpini: "Desidero condividere la preghiera di suffragio per Francesco Imprezzabile, tragicamente perito nel tentativo di contrastare un male troppo spietato, una malavita troppo rovinosa per la nostra città".

Presnete anche un piccolo gruppo di agenti in rappresentanza della polizia di Roma Capitale: "Oggi non è il giorno della polemica ma..". Qualcuno afferma che il funerale doveva essere fatto in Duomo, altri si chiedono perché chi sbaglia alla fine non paga: e finiscono per pagare sempre le forze dell'ordine.

All'arrivo in chiesa, intercettato dall'Adnkronos, il vicepresidente della commissione Affari costituzionali della Camera ed ex vicesindaco di Milano, Riccardo De Corato (Fratelli d'Italia): "Non si capisce perché i funerali non siano stati fatti in Duomo. È scandaloso che il responsabile della morte del ragazzo non sia in carcere".

La cerimonia si è conlusa tra le note di Hallelujah di Leonard Cohen. All'uscita del feretro i presenti salutano l'agente con un lungo applauso e con ripetuti "Ciao Francy" (VIDEO), mentre i familiari, visibilmente commossi, vengono stretti nell'abbraccio dei colleghi. (di Andrea Persili)