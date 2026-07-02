Macerata, 62enne ucciso in casa a Civitanova Marche: fermata la compagna

(Adnkronos) - Nel tardo pomeriggio di mercoledì, i poliziotti l'avevano trovata in stato confusionale nello stesso appartamento in via Matteotti 272, a Civitanova Marche, dove era stato appena ucciso a coltellate il compagno 62enne, Marco Pennisi. Portata subito in questura, la donna è stata fermata oggi con l'accusa di omicidio.

Intorno alle 18.35 di ieri, gli agenti del commissariato di Civitanova Marche sono intervenuti nell'abitazione della vittima dopo la chiamata dei sanitari del 118. Nel corso del sopralluogo da parte dei poliziotti, successivamente raggiunti dal medico legale e dal sostituto procuratore di Macerata, gli agenti hanno sorpreso la 33enne, anche lei come la viittima già nota alle forze dell'ordine, e portata in commissariato. In suo possesso è stato trovato un coltello sporco di sangue e compatibile con le ferite inferte alla vittima.

Diverse persone ascoltate come informate sui fatti, hanno notato la donna nell’appartamento già dal primo pomeriggio e sentito diverse liti nelle ore precedenti il delitto. La coppia infatti era conosciuta per frequenti contrasti, probabilmente conseguenti l’abuso di alcol e stupefacenti. Assistita dal proprio legale, la compagna della vittima è stata sottoposta a interrogatorio ammettendo di avere ferito l’uomo al culmine di una violenta lite, scaturita - pare - dagli atteggiamenti prevaricatori dell’uomo e da alcuni episodi di violenza subite. Il pubblico ministero Enrico Riccioni ha quindi sottoposto a fermo di indiziato di delitto di omicidio la donna che sarà accompagnata in carcere.