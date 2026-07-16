Torino capitale del pattinaggio su strada, alla Colletta i campionati italiani Categoria R e il Trofeo Skate Italia R12

La pista della Colletta si prepara ad accendere i riflettori sul grande pattinaggio. Dal 17 al 19 luglio 2026 piazza Sibilla Aleramo sarà il cuore dello sport su rotelle con lo svolgimento del Campionato Italiano Strada Categoria R e del Trofeo Skate Italia Categoria R12.

Un appuntamento di rilievo nazionale che porterà a Torino giovani atleti, famiglie e appassionati per tre giornate dedicate alla competizione, alla passione sportiva e alla valorizzazione di una disciplina in continua crescita.

La manifestazione sarà un'occasione per assistere a gare di alto livello e vivere da vicino l'energia del pattinaggio su strada, con protagonisti gli atleti delle categorie giovanili impegnati a conquistare i titoli italiani e a mettersi in mostra nel panorama nazionale.

L'evento è organizzato dall'Asd Pattinatori San Mauro, realtà da anni impegnata nella promozione del pattinaggio, con il patrocinio della Circoscrizione 7, che sostiene l'iniziativa come momento di aggregazione e promozione dello sport sul territorio.