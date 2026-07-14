I ragazzi di Piazza Ragazzabile in visita ai centri anziani di Moncalieri

Quando persone di generazioni diverse si incontrano per vivere assieme momenti di socialità e divertimento è sempre un bel segnale. Per questo, nei giorni scorsi a Moncalieri i ragazzi di Piazza Ragazzabile andati in visita ai centri anziani ha rappresentato un bel momento di condivisione.

Giovani e “giovani da più tempo” insieme

"Giovani e “giovani da più tempo” insieme per tornei di bocce, sfide a briscola e a scala 40, chiacchiere, musica, merenda e foto di gruppo. Moncalieri offre tante opportunità estive", ha sottolineato il vicesindaco Davide Guida. "Da una parte tanti ragazzi e ragazze tra i 14 e i 18 anni stanno partecipando a Piazza Ragazzabile, il progetto della Città attraverso cui i giovani rendono più bella la città girando in bicicletta, colorando panchine, facendo murales, divertendosi insieme. Dall’altra continuano le attività estive per la Terza Età dei nostri centri anziani".

"Momenti di condivisione e divertimento"

Ed allora da qui è nata l'idea: "Organizziamo incontri tra generazioni e momenti di condivisione, per stare insieme, divertirsi e rafforzare la nostra comunità - ha aggiunto Guida - Gli appuntamenti nei Centri Leimon in Borgo Mercato e Oikia in Borgo San Pietro... sono stati un successo".