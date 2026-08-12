"Didi The Devil" arriva a L'Étape Mondovì: spettacolo e ciclismo nel cuore del Piemonte

L'Étape Mondovì si prepara ad accogliere un ospite davvero speciale. Didi The Devil, il celebre personaggio che da anni anima le strade del Tour de France con il suo inseparabile costume da diavolo, sarà protagonista a Mondovì in occasione dell'appuntamento piemontese de L'Étape by Tour de France, in programma domenica 20 settembre 2026.

Una presenza che aggiunge un ulteriore elemento di spettacolo a una giornata pensata per ricreare nel Monregalese l'atmosfera del Tour de France. Didi The Devil è diventato negli anni una delle figure più riconoscibili e iconiche della Grande Boucle, capace di trasformare ogni salita in un momento di festa e di coinvolgere il pubblico con la sua energia.

A Mondovì il pubblico e i partecipanti potranno quindi incontrare il personaggio che, sulle strade del Tour, è ormai parte integrante dello spettacolo ciclistico internazionale, sempre disponibile per un selfie ed un momento di allegria.

Ancora pochi giorni per iscriversi a 50 euro

La presenza di Didi The Devil è un ulteriore motivo per vivere da protagonisti L'Étape Mondovì, ma c'è anche una scadenza da segnare sul calendario: fino al 20 agosto la quota di iscrizione alla Granfondo è di 50 euro. Dal 21 agosto la tariffa passerà a 75 euro.

Per chi preferisce vivere l'evento in maniera più rilassata, è invece confermata la possibilità di partecipare alla Cicloturistica, sempre al costo di 25 euro.

L'Étape Mondovì propone un'esperienza che va oltre la semplice gara: un percorso, il villaggio, le iniziative dedicate al pubblico e ai ciclisti e tutta l'atmosfera del Tour de France accompagneranno una giornata pensata per appassionati, famiglie e pubblico.

L'appuntamento è per domenica 20 settembre a Mondovì.

Fino al 20 agosto la Granfondo è disponibile a 50 euro: dal 21 agosto il prezzo salirà a 75 euro. La Cicloturistica resta a 25 euro.