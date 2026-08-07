Bricherasio, una fontana per il campo da basket: maggioranza e minoranza fanno squadra

L’esigenza di una nuova fontana al campo da basket di via Giretti a Bricherasio mette tutti d’accordo. Durante il Consiglio comunale di giovedì 30 luglio, infatti, anche la maggioranza ha votato a favore della mozione presentata dalla minoranza ‘Più uniti per Bricherasio’.

“Chiediamo all’Amministrazione comunale una valutazione dei costi e della fattibilità per l’installazione di una fontana al campo da basket pubblico di via Giretti. Il parco, infatti, è molto frequentato e durante l’estate il suo utilizzo giunge al picco, soprattutto nelle ore più calde della giornata. La disponibilità di acqua potabile renderebbe superfluo l’uso delle bottiglie e ridurrebbe la produzione di rifiuti”, spiega la prima firmataria della mozione, la consigliera Manuela Rosini.

Il sindaco di Bricherasio, Simone Ballari, sottolinea che l’ipotesi di installarla era già stata presa in considerazione, anche per evitare che i ragazzi che utilizzano il campo da basket continuassero a scavalcare la recinzione di una casa per arrivare alla prima fontana disponibile a circa 100 metri.

“Penso si possa realizzare sfruttando il contributo del Bacino imbrifero montano del Pellice che spesso finanzia proprio interventi del genere” conferma Ballari.

Quest’anno il contributo – 3.000 euro – del Bim servirà però già a costruire il parapetto su un canale in strada Pentura. “Il prossimo contributo economico sarebbe importante perché l’intervento potrebbe costare migliaia di euro – sottolinea il sindaco –. La spesa di installazione della fontana all’inizio della pista ciclabile, ad esempio, è stata di circa 8.000 euro ma, in quel caso, il manufatto ci era stato donato da un cittadino e quindi avevamo risparmiato”.

Votando favorevolmente la mozione la maggioranza si è dunque impegnata a verificare la possibilità di inserire l’intervento nella programmazione delle opere pubbliche del paese.