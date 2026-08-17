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Cronaca | 17 agosto 2026, 13:10

Pino Torinese, litiga con i genitori e dà alle fiamme l’appartamento: arrestato 28enne

L’incendio ha coinvolto anche l’abitazione al piano di sotto

Pino Torinese, litiga con i genitori e dà alle fiamme l’appartamento: arrestato 28enne

Nella nottata, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto per il reato di strage nei confronti di un 28enne torinese. L’uomo, nel pomeriggio di ieri, a Pino Torinese, a seguito di un litigio con i propri genitori, avrebbe dato fuoco all’appartamento dandosi alla fuga. Le fiamme, oltre a divampare nell’abitazione dei genitori del 28enne, hanno interessato anche l’appartamento sottostante, dove era presente una coppia che è stata trasportata in ospedale per una lieve intossicazione.

A seguito delle ricerche diramate dai militari di Torino, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova, informati dalla locale Centrale Operativa della presenza del 28enne in Piazzale Kennedy, hanno rintracciato il giovane che, concluse le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Genova Marassi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.


 

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