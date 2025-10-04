Lavoratori in nero e carenze sanitarie: chiusa attività in corso Moncalieri, oltre 22mila euro di multa

Controlli interforze da parte della Polizia di Stato, insieme ai Civich, Asl ed Ispettorato del Lavoro nelle attività commerciali della Circoscrizione 8. Gli accertamenti all'interno di un esercizio pubblico di corso Moncalieri ha portato a scoprire diverse irregolarità: la Polizia Municipale ha emesso sanzioni per oltre 4.100 euro per carenze igienico-sanitarie e strutturali e per la mancanza di alcune certificazioni.

Sette persone in nero

Personale dell’Ispettorato del Lavoro ne ha, inoltre, sospeso l’attività, avendo riscontrato la presenza di sette lavoratori senza regolare contratto di assunzione, con l’emissione di una sanzione di oltre 18.000 euro. All'interno era presente anche un dipendente colpito dal divieto di allontanarsi dall’abitazione, proprio nelle ore in cui è stato effettuato il controllo.

Tre esercizi nel quartiere San Salvario, inoltre, sono stati multati complessivamente per 480 euro per la vendita di alcolici dopo le ore 21.