San Secondo, è tutto pronto per la Festa Patronale

Le giostre che arrivano in paese, i preparativi, la processione, le serate all’area gastronomica e i fuochi che tutti aspettano per il gran finale. Sono giorni che a Givoletto si riconoscono subito: dal 28 al 31 agosto è tempo di Festa Patronale di San Secondo, organizzata dal Comune di Givoletto in collaborazione con la Pro Loco di Givoletto e la Squadra Aib di Givoletto.

A dare il via ai festeggiamenti, venerdì 28 agosto, saranno l’area gastronomica e il luna park, con l’apertura prevista a partire dalle 19.30 in piazza della Concordia. Dalle 19.30 di sabato 29 agosto riapriranno area gastronomica e luna park, mentre dalle 20.30 alle 22.30 sarà possibile visitare la mostra “Garibaldi e le Società di Mutuo Soccorso”. Il momento centrale sarà domenica 30 agosto: alle 10 sarà celebrata la Santa Messa, a cui seguirà la processione accompagnata dalla Società Filarmonica di La Cassa. Nel pomeriggio, alle 17.30, spazio al workout itinerante a cura di Claudia Gilardi, mentre dalle 19.30 proseguirà la festa con area gastronomica e luna park. L’ultima giornata comincerà già al mattino, con una nuova apertura della mostra “Garibaldi e le Società di Mutuo Soccorso”, visitabile lunedì 31 agosto dalle 10 alle 12. Dalle 19.30 sarà poi nuovamente tempo di area gastronomica e luna park. Alle 22 spazio al gran finale con lo spettacolo pirotecnico, che chiuderà l’edizione 2026 della Patronale.