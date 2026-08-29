Caldo estremo allenta la morsa, arriva la pioggia ma resta lo spettro della sesta ondata

(Adnkronos) - Il caldo estremo allenta la morsa sull'Italia, almeno nel Centro-Nord. Ma se finalmente la pioggia farà capolino su gran parte della Penisola nei prossimi giorni, ridimensionando le temperature finora infernali, lo spettro della sesta ondata di calore sembra minacciare la tanto attesa tregua. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, sabato 29 agosto, e per i giorni a venire.

L'ultimo fine settimana di agosto porta con sé due ottime notizie per milioni di italiani al rientro dalle vacanze: Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che le ultime 48 ore di ferie saranno in prevalenza piacevoli e la morsa dell'anticiclone africano si allenterà sensibilmente su gran parte della Penisola.

Un fine settimana a due velocità

Il Centro e il Nord torneranno finalmente a respirare un'aria di normalità, lasciandosi alle spalle l'afa estrema dei giorni scorsi per un weekend positivo e senza i violenti temporali registrati venerdì. Il caldo anomalo, pur ridimensionato, resterà invece ostinatamente confinato al Meridione, dove i termometri continueranno a segnare temperature da "febbre umana".

Sabato: si registreranno ancora valori estremi al Sud, con picchi di 40°C a Caltanissetta e 39°C tra Catania, Cosenza, Ragusa e Reggio Calabria. Valori molto caldi, tra i 37°C e i 38°C, persisteranno su gran parte di Puglia, Basilicata e Sicilia (ad esempio a Lecce, Matera, Agrigento e Messina).

Domenica: la colonnina di mercurio concederà un lievissimo sconto anche al Sud, fermandosi a un massimo di 37°C in Sicilia, Calabria e Puglia, mentre al Centro Italia non si andrà oltre i più sopportabili 34°C e al Nord saremo sotto i 30-31.

Il rientro in città e le piogge di inizio settembre

Lunedì garantirà un rientro al lavoro tranquillo, soleggiato e senza eccessi termici. Tuttavia, il vero cambio di scena arriverà nei primissimi giorni del nuovo mese. Tra l'1 e il 2 settembre, il passaggio di una perturbazione atlantica costringerà a tirare fuori gli ombrelli al Nord e in parte del Centro. Pur non essendo particolarmente intensa, questa perturbazione avrà il merito di mantenere temperature accettabili.

Lo spettro della sesta ondata

Proprio quando sembrerà di aver chiuso i conti, le proiezioni a lungo termine lanciano un segnale preoccupante. Dopo una fase più piacevole, i modelli intravedono il rischio di una nuova fiammata dell'anticiclone dopo il 5 settembre. Si sta preparando la sesta ondata di calore africano del 2026?

Sebbene sia presto per avere certezze assolute a una settimana di distanza, la sola ipotesi sa di beffa. Questa stagione rovente, iniziata in modo anomalo già a maggio, ha ormai esaurito ogni riserva di pazienza: sarebbe davvero l'ora che questa estate infinita scendesse dal palcoscenico.

Sabato 29. Al Nord: sole, meno caldo; qualche temporale sulle Dolomiti e sul Friuli Venezia Giulia. Al Centro: soleggiato, qualche isolato acquazzone sui rilievi, meno caldo. Al Sud: soleggiato con caldo anomalo per il periodo.

Domenica 30. Al Nord: soleggiato. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: soleggiato e un po’ meno caldo.

Lunedì 31. Al Nord: nubi sparse. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato e meno caldo.

Tendenza: modesta perturbazione tra martedì e mercoledì al Centro-Nord poi di nuovo anticiclone subtropicale.