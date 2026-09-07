Cinema, 150 mila euro da Fondazione Crt per o Short Film Fund di Film Commission Torino Piemonte

Iniezione da 150 mila euro da parte della Fondazione Crt lo Short Film Fund di Film Commission Torino Piemonte.

L'annuncio a Venezia durante l'incontro pensato per valorizzare e celebrare la presenza record del Piemonte a Venezia 83. con 9 progetti.

Una doppia buona notizia per la Film Commission piemontese che quest'estate aveva già annunciato lo stanziamento di quasi 4 milioni di euro del fondo regionale per 13 nuovi titoli.



La collaborazione istituzionale che evidenzia il fondamentale supporto della Fondazione bancaria per il fondo dedicato al cortometraggio, volto a favorire la scoperta e la valorizzazione della creatività e del talento.



"Il rafforzamento del sistema Piemonte nasce da una collaborazione solida e crescente con le istituzioni pubbliche – Regione e Città che sono nostri Soci Fondatori – ma anche dal sostegno delle fondazioni bancarie: un asse pubblico-privato che è la vera cifra distintiva del nostro territorio e che ci permette di guardare al futuro con ambizione e di investire sul talento e la crescita. Non è un caso che il Piemonte sia oggi tra le regioni più dinamiche del panorama audiovisivo italiano con 140 progetti realizzati in poco più di sei mesi. Un sistema di fondi sempre più ampio e articolato a sostegno di autrici, autori e imprese del settore. È un investimento culturale e professionale che dimostra, con i fatti, la propria capacità di generare valore, occupazione e risultati concreti: la massiccia presenza di titoli piemontesi a Venezia ne è la prova più evidente, e conferma che il lavoro di squadra tra istituzioni, fondazioni e professionisti sta producendo un vero salto di qualità per l'intero comparto", sottolinea Beatrice Borgia, Presidente di Film Commission Torino Piemonte.



