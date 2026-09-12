Si torna a scuola, lunedì suona la 1° campanella in Piemonte

Suona la prima campanella per gli studenti piemontesi. Lunedì 14 settembre prende ufficialmente il via l’ anno scolastico 2026/2027 e, in occasione del primo giorno di scuola, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e gli assessori della Giunta regionale saranno presenti in diversi istituti del territorio per incontrare studenti, insegnanti, dirigenti e personale scolastico.

In particolare, il governatore, con il direttore dell'Usr Stefano Suraniti, alle 9.15 sarà al 'Polo dell'infanzia di Rifreddo' (Cuneo) e alle 12 alla scuola primaria Casalegno, a Torino. Il calendario scolastico regionale prevede l’inizio della scuola lunedì 14 settembre e la conclusione delle lezioni giovedì 10 giugno 2027 , mentre per le scuole dell’infanzia le attività termineranno mercoledì 30 giugno 2027. Tra le sospensioni previste nel corso dell’anno figurano le festività natalizie e pasquali e la pausa di Carnevale.

"A scuola si cresce e si scoprono talenti"

"Il primo giorno di scuola è sempre un giorno speciale, per i ragazzi e per le loro famiglie, ma anche per tutto il Piemonte – dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale all’Istruzione e Merito Daniela Cameroni –. Dietro ogni campanella che suona ci sono aspettative, emozioni, qualche paura e tanta voglia di ricominciare. La scuola è il luogo in cui i nostri ragazzi crescono, scoprono i propri talenti, imparano a stare insieme e cominciano a immaginare il loro futuro. A loro vogliamo dire di vivere fino in fondo questi anni, con curiosità e coraggio. Agli insegnanti, ai dirigenti, al personale scolastico e alle famiglie va invece il nostro grazie per il lavoro che ogni giorno svolgono al loro fianco. Essere presenti nelle scuole, in territori diversi del Piemonte, è il modo con cui tutta la Giunta regionale vuole augurare personalmente buon anno scolastico alla nostra comunità educativa".