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Ultim'ora | 12 settembre 2026, 06:36

US Open, oggi Sabalenka-Rybakina: orario, precedenti e dove vederla in tv

US Open, oggi Sabalenka-Rybakina: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - E' il giorno della finale femminile allo Us Open. Oggi, sabato 12 settembre, la bielorussa Aryna Sabalenka, uno numero del mondo e prima testa di serie, sfida la kazaka Elena Rybakina, numero 2 del ranking Wta e del seeding - in diretta tv e streaming - nella finale dello Slam americano, l'ultimo della stagione. Sabalenka arriva al match dopo aver eliminato Osorio, Iatcenko, Rakhimova, Townsend, Noskova e Pegula, mentre Rybakina ha sconfitto Frodin, Bouzas Maneiro, Starodubutseva, Osaka Zheng e Gauff. 

Il match tra Sabalenka e Rybakina è in programma alle ore 22. Le due giocatrici si sono affrontati in ben venti occasioni con il bilancio di 12-8 in favore della bielorussa che ha anche vinto gli ultimi due confronti in finale a Indian Wells e in semifinale a Miami.  

Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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