Ancora giochi vandalizzati ai giardini Saragat: "Interveniamo un giorno sì e uno no..."

A Torino torna la discussione sulla manutenzione delle aree gioco pubbliche. Da mesi, come segnala il residente Roberto Grasso, un residente di zona, i giochi nel giardino Saragat di via Leoncavallo vengono puntualmente isolati con transenne per motivi di sicurezza, ma spesso dopo poche ore la situazione sembra tornare “come nulla fosse”.

"Se i giochi sono da revisionare, perché non intervenire in tempi ragionevoli?- si chiede Roberto -. Si continuano a spendere soldi inutilmente, sembra la tela di Penelope". La storia del Saragat è densa di piccoli episodi di cronaca: atti vandalici, schiamazzi, risse, via vai di spacciatori e senzatetto.

A rispondere alle preoccupazioni dei residenti del quartiere Barriera di Milano è la coordinatrice all’Ambiente della Circoscrizione 6, Giulia Zaccaro, che spiega: "Interveniamo un giorno sì e un giorno no per transennare i giochi e le reti perimetrali dell’area, perché purtroppo vengono spesso manomessi, rimuovendo bulloni per divertimento".