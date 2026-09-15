Brandi (Pro Vita): "Mostra 'Just Euman' per mostrare che la vita comincia al concepimento"

(Adnkronos) - "Siamo qui al Parlamento europeo per mostrare una cosa molto semplice, ovvero come la scienza, l'embriologia, la genetica, la biologia confermino senza ombra di dubbio che la vita inizia al concepimento". Così il presidente di Pro Vita & Famiglia, Antonio Brandi, in un'intervista al Parlamento europeo di Strasburgo, a margine della mostra "Just EUman - Come nasce un cittadino europeo", promossa dall'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Paolo Inselvini (Ecr), e curata dall'associazione stessa.