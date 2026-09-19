Al via la rassegna letteraria Canta-Libri 2026 con autori e laboratori creativi

Presentazioni di libri, mostre e laboratori per tutte le età a Canta-Libri 2026, la rassegna organizzata dall’associazione Centro Culturale Cantalupa ‘Rodolfo Sacco’, in collaborazione con il Comune.

L’apertura di questa XXVII edizione sarà oggi, sabato 19 settembre, alle 17 in via Chiesa 73, con l’inaugurazione della mostra ‘Intrecci’ con opere di Alice Serafino e Serena Pognante.

Domani, domenica 20 settembre è in calendario la mostra mercato del libro all’aperto nel centro di Cantalupa, dalle 10 alle 19, a ingresso libero. Oltre alle presentazioni di libri sia al mattino che al pomeriggio, tra cui ‘Alleati digitali – La nostra IA personale’ di Guido Saracco e ‘Le piccole viltà’ di Margherita Oggero, il Centro Giochi Educativi di Pinerolo proporrà il laboratorio ‘Vieni a giocare con noi’, con giochi di carte da tavolo, e la Celtic Harp International Academy interventi musicali insieme al sottofondo musicale di Stefano Turolla. Le artiste Serafino e Pognante si occuperanno di un laboratorio narrativo ‘Intrecci di storie: omine in un bosco blu’, mentre Yuri Fossato presenterà l’attività ‘Storie a fumetti prendono vita dal vivo!’.

Giovedì 24, alle 20, si potrà prendere parte alla cena letteraria con il vescovo Derio Olivero, mentre domenica 27 sarà il momento del Silent Book Party, in collaborazione con la biblioteca di Cantalupa. A concludere la rassegna, venerdì 2 ottobre alle 21, sarà la presentazione del libro ‘1946: il 2 giugno in Piemonte’ di Gianni Oliva.

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