Un pezzo di Sardegna nel Torinese, a Rivoli scatta la 39ª edizione della Strarivoli

Unisce la passione per la corsa al legame indissolubile con le proprie radici culturali. Torna domenica 11 ottobre 2026 la Strarivoli, l'evento podistico organizzato dal Circolo dei Sardi "Quattro Mori" in stretta collaborazione con la Gs Atletica Rivoli Asd Giunta alla sua 39esima edizione, la manifestazione si conferma una tappa fondamentale del calendario regionale Fidal e fa da apripista alle celebrazioni per il quarantennale del circolo, previsto per il prossimo anno.

Il percorso tra asfalto e sterrato e le modalità di gara

La gara principale si svilupperà sulla distanza di 10,5 chilometri, con un tracciato misto che alternerà tratti asfaltati a passaggi su sterrato tra le vie della città. A differenza dei classici circuiti ad anello, la Strarivoli propone punti distinti per il via e il traguardo: la partenza è fissata presso la sede del Circolo dei Sardi in via Fratelli Macario 54, mentre l'arrivo sarà adibito al Giardino Emanuela Loi (con ingresso da via San Paolo).

Accanto alla prova agonistica assoluta, è prevista una versione non competitiva - al via cinque minuti dopo la prima partenza - e la gara riservata alla categoria Allievi sulla distanza di 10 chilometri.

Iscrizioni, premi e la tradizione del Trofeo Sardo

Le iscrizioni sono aperte al costo di 10 euro con scadenza fissata a giovedì 8 ottobre 2026 sulla piattaforma www.irunning.it. Particolarmente ricca la griglia dei riconoscimenti finali: oltre ai vincitori assoluti, verranno consegnati ben 84 premi di categoria, premi per le 8 società più numerose e per le 8 con il miglior punteggio complessivo. In virtù dell'anima e della storia dell'evento, un trofeo speciale sarà riservato al primo atleta e alla prima atleta d'origine sarda al traguardo.

A completare la giornata di festa saranno messi a disposizione dei runner diversi servizi dedicati, tra cui un punto massaggi pre e post gara curato da Arturo Turri e il tradizionale "Pranzo della Strarivoli" (accessibile su prenotazione). Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito ufficiale del Circolo Quattro Mori (www.circolo4mori.it).