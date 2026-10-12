Prima vittoria al Pala Gianni Asti: Reale Mutua Basket Torino batte UEB Gesteco Cividale 76 - 59

La Reale Mutua Basket Torino conquista la prima vittoria casalinga della stagione e dà continuità al successo ottenuto a Pistoia, superando la UEB Gesteco Cividale per 76-59 al Pala Gianni Asti. Secondo successo consecutivo per i gialloblù di coach Paolo Moretti, protagonisti di una prestazione solida e in crescendo contro la squadra friulana di coach Pillastrini.

Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso avanti 38-35, Torino ha alzato progressivamente l'intensità difensiva, piazzando poi l'accelerazione decisiva nell'ultimo quarto, concedendo appena 7 punti agli avversari e chiudendo con un parziale di 19-7. A guidare l'attacco gialloblù è Zach Harvey con 19 punti, seguito da Federico Massone (14), Terry Allen (12), Simone Pepe (11) e un sorprendente Francesco Scandiuzzi (10), autore di un’ottima prova per presenza fisica e concretezza. Da sottolineare anche la grande prestazione difensiva di Matteo Ghirlanda, decisivo per la volata finale dei gialloblù. Una vittoria costruita attraverso il contributo di tutto il gruppo, che permette alla Reale Mutua di salire a due successi nelle prime tre giornate di campionato e festeggiare i due punti davanti al proprio pubblico.

QUINTETTI INIZIALI

Torino: Massone, Pepe, Harvey, Allen, Scandiuzzi

Cividale: Redivo, Bottelli, Knight, Tio, Berti

SINTESI

Avvio incoraggiante della Reale Mutua, che trova subito ritmo offensivo con Simone Pepe dalla lunga distanza e soprattutto un'ottima presenza fisica di Francesco Scandiuzzi sotto canestro. Cividale risponde con Ferrari e Costi, approfittando anche di qualche disattenzione difensiva dei padroni di casa. Torino conduce per buona parte della prima frazione, ma gli ospiti riescono a trovare il sorpasso proprio nel finale del periodo, chiudendo avanti 23-25.

Il secondo quarto si sviluppa ancora all'insegna dell'equilibrio. Thiago Villar trova i suoi primi punti in Serie A2 e Harvey si sblocca dall'arco, permettendo alla Reale Mutua di rimettere la testa avanti. Cividale rimane però a contatto, trovando anche i primi punti di Redivo. Torino cresce nella propria metà campo, con buone letture sulle linee di passaggio e la volontà di alzare il ritmo in transizione. I gialloblù concedono appena 10 punti agli ospiti nella seconda frazione e vanno all'intervallo in vantaggio sul 38-35.

Al rientro dagli spogliatoi, Torino mantiene alta l'attenzione e prova ad allungare, trovando buone soluzioni offensive anche attraverso il gioco spalle a canestro di Terry Allen. Cividale, tuttavia, continua a rimanere aggrappata alla partita, senza permettere ai padroni di casa di prendere definitivamente il largo. Una fiammata di Simone Pepe consente alla Reale Mutua di chiudere il terzo periodo avanti di cinque lunghezze, sul 57-52.

Nell'ultima frazione Torino continua a respingere i tentativi di recupero degli ospiti. Harvey si prende importanti responsabilità offensive, mentre Ghirlanda si distingue per energia e intensità difensiva, contribuendo ad alzare ulteriormente il livello della prestazione gialloblù. La svolta arriva con le giocate di Harvey e Massone, che spingono la Reale Mutua sul massimo vantaggio di 70-58 a poco più di tre minuti dalla sirena. Cividale non riesce più a reagire, Torino continua a difendere con aggressività e ad ampliare il margine, concedendo soltanto 7 punti nell'intero quarto. Il Pala Gianni Asti può così festeggiare la prima vittoria interna della stagione: finisce 76-59 per la Reale Mutua.

COACH MORETTI: "Prestazione solida e in crescendo, soprattutto in difesa"

Coach Moretti al termine della partita: “Faccio i complimenti alla squadra, sono molto contento che siamo riusciti a rompere il ghiaccio anche davanti al nostro pubblico. Abbiamo offerto una prestazione solida, soprattutto dal punto di vista difensivo, crescendo con il passare dei minuti. Dopo un primo tempo equilibrato, siamo riusciti ad alzare il livello nel terzo quarto e a imprimere l'accelerazione decisiva nell'ultima frazione. Abbiamo condiviso il pallone e ci siamo sacrificati in difesa: nel complesso, una prova di grande solidità da parte di tutti.”



Reale Mutua Torino - UEB Gesteco Cividale 76-59 (23-25, 15-10, 19-17, 19-7)

Reale Mutua Torino: Zach Harvey 19 (2/8, 3/3), Federico Massone 14 (3/6, 2/4), Terry Allen 12 (3/6, 2/7), Simone Pepe 11 (1/1, 3/6), Francesco Scandiuzzi 10 (4/4, 0/0), Stefano Faloppa 5 (1/3, 1/1), Matteo Ghirlanda 3 (1/3, 0/0), Thiago Villar cristobo 2 (1/4, 0/0), Angelo Del chiaro 0 (0/2, 0/0), Raffaele Ficetti 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Benvenuti 0 (0/0, 0/0), Alberto Mossi 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 11 / 15 - Rimbalzi: 34 9 + 25 (Zach Harvey, Stefano Faloppa 7) - Assist: 14 (Federico Massone 5).

UEB Gesteco Cividale: Cosimo Costi 12 (2/3, 2/3), Alessandro Ferrari 10 (2/6, 2/3), Lucio Redivo 7 (1/5, 1/4), Willis Tio tiagande 7 (3/6, 0/0), Luca Cesana 7 (1/3, 1/4), Federico Bottelli 6 (1/1, 1/2), Seneca Knight 5 (0/4, 0/3), Tommaso Vecchiola 5 (0/3, 1/2), Matteo Berti 0 (0/2, 0/0), Alleia ivan Mobio 0 (0/0, 0/0), Werther Bellinaso 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 15 / 18 - Rimbalzi: 30 9 + 21 (Willis Tio tiagande 6) - Assist: 12 (Lucio Redivo 5).