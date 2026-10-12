Castelli Aperti: domenica 18 ottobre in provincia di Torino sono sette le dimore storiche che aprono le loro porte

Prosegue la stagione di Castelli Aperti, la rassegna che valorizza e promuove il ricco patrimonio storico, artistico e architettonico del Piemonte. Domenica 18 ottobre le dimore storiche del circuito tornano ad accogliere i visitatori, per una giornata tra sale affrescate, torri, parchi e panorami che raccontano secoli di storia, arte e tradizioni.

Ecco i castelli aperti nella provincia di Torino:

Agliè – Villa Il Meleto, Casa di Guido Gozzano: orario dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00. Ingresso intero 8€

Arignano - Castello delle Quattro Torri: visite guidate alle ore 15.00 con prenotazione obbligatoria sul sito: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-delle-quattro-torri-a-arignano.html Ingresso: Intero 10€

Caravino – Castello e Parco di Masino: aperto con orario 10.00-18.00. Ingresso: (Castello e Parco) Intero 15€, Iscritti FAI ingresso gratuito.

Foglizzo – Castello di Foglizzo: visite guidate alle 15 -16 -17, durata circa 45 minuti. Ingresso: Intero 6€

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-foglizzo.html

Piossasco – Casa Lajolo: orario: dalle 10.00-13.00 e dalle 14.30-18.00. La visita si svolge in modo autonomo, con il supporto di contenuti audiovideo, scaricabili in loco sul proprio cellulare tramite Qrcode presente sui pannelli informativi. Visitabili anche gli interni. Ingresso: audioguida intero 8€

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/ville/casa-piossasco.html

Pralormo – Castello di Pralormo: dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso: visite guidate castello: intero 9€.

San Secondo di Pinerolo – Castello di Miradolo: dalle 10.00 alle 18.30 (Ultimo ingresso ore 17.30). Ingresso: intero 15€