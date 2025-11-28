Moncalieri a caccia dei 'furbetti dell'Imu': oltre 300 i contribuenti che non hanno pagato

Natale si avvicina ma non tutti a Moncalieri sono più buoni. L'amministrazione, infatti, ha deciso di andare a stanare i cosiddetti 'furbetti dell'Imu' attraverso le cartelle esattoriali in arrivo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Oltre 300 i contribuenti morosi

La Città ha approvato un elenco per la riscossione coattiva dell’imposta comunale sugli immobili (le prime case sono esenti dal pagamento, ndr) che comprende 325 contribuenti per un importo totale pari a 561 mila euro. Sono cartelle che si riferiscono agli avvisi di accertamento notificati a coloro che non avevano versato il dovuto nel periodo tra 2 novembre 2023 e 31 ottobre 2024, soldi che non risultavano ancora riscossi dall'amministrazione.

Agenzia delle Entrate in campo

Ad emettere gli avvisi l’Agenzia delle Entrate Riscossione, con cui in passato il Comune di Moncalieri ha siglato una concessione per la riscossione coattiva. L'ultimo sistema rimasto per provare ad ottenere sul fronte Imu quanto non era stato ancora incassato.