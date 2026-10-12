Il giovane Luca Juravle del Circolo della Scherma Ramon Fonst ha conquistato il secondo posto alla Coppa di Romania U20

Un podio internazionale e atleti impegnati in due Paesi europei: il Circolo della Scherma Ramon Fonst Torino archivia il fine settimana del 10 e 11 ottobre con risultati importanti e nuove esperienze agonistiche per i propri schermidori.



Il risultato di maggior rilievo arriva da Ploiești, in Romania, dove Luca Juravle ha conquistato la medaglia d'argento nella Coppa della Romania U20. Il fiorettista torinese ha raggiunto la finale della competizione, cedendo a Filip Efros con il punteggio di 15-11 e chiudendo al secondo posto.



Sempre nella competizione rumena, Giulia Maria Levrone ha ottenuto due piazzamenti di rilievo: sesta nella categoria U17 e undicesima nella U20, confrontandosi anche con atlete di una categoria superiore. Robert Ghetu ha concluso la prova U20 al 26° posto.



Dalla Romania alla Polonia, con Alessio Zuddas e Francesco Lou Forneris impegnati a Varsavia nel Memorial Witold Woyda, manifestazione dedicata al grande fiorettista polacco, vincitore di due medaglie d'oro ai Giochi olimpici di Monaco 1972. Nella prova individuale, Zuddas ha terminato al 46° posto, mentre Forneris ha chiuso al 57°.



Le trasferte internazionali si inseriscono nel percorso agonistico del Circolo torinese, che affianca ai risultati sportivi l'attività di formazione dei giovani, accompagnando gli atleti nella crescita tecnica e personale e offrendo loro occasioni di confronto con realtà schermistiche di altri Paesi.

